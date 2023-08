Keidi Bare drejt largimit nga Espanyol, me destinacion…Madridin!

Keidi Bare drejt largimit nga Espanyol, por jo nga Spanja. Futbollisti shqiptar është kthyer në një nga mundësitë e madrilenëve, për të zëvendësuar humbjen e Pathé Cis te Rayo. Keidi Bare përfundon kontratën e tij me skuadrën bardheblu në verën e vitit 2024, ndaj do të ishte një opsion i përballueshëm për Rayo Vallecano. Largimi i menjëhershëm i mesfushorit senegalez bën që drejtuesit sportiv të Rayo të punojnë për zëvendësimin e tij sa më shpejt të jetë e mundur. Keidi Bare duket si opsioni më real për të dyja drejtimet, pasi lojtarit i përfundon kontrata sezonin e ardhshëm dhe klubi bardheblu mund të fitojë diçka për transferimin e tij.

Nga ana e lojtarit, shqiptari do të ndryshonte ajrin për shkak të mungesës së vazhdimësisë gjatë vitit të fundit. Lëndimet kanë frustruar që karriera e Keidi Bare në RCD Espanyol nuk është më e gjatë se sa meriton. Me Jorge De Frutos dhe Kike Pérez tashmë të nënshkruar, inkorporimi i Keidi Bare do t’i jepte një hap të madh në cilësi skuadrës së drejtuar nga Francisco.

Përveç kësaj, duket se shqiptari dëshiron të vazhdojë të ketë prioritet opsionin për të luajtur në Spanjë. Lojtari nuk dëshiron të luajë i dyti dhe nuk dëshiron të rinovojë, ndaj largimi duket si opsioni i vetëm. Informacionet e fundit sigurojnë se shuma e transferimit mund të jetë rreth një milion e gjysmë euro, shifër kjo mjaft e përballueshme për Rayo.