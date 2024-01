DETAJET: Kirurgu i arrestuar po rrit vajzën e “të fortit të Bulqizës”

Gazetarja Klodiana Lala ka zbuluar detaje të reja lidhur me mjekun kardiokirurg Dervish Hasi, i arrestuar nga policia për shfrytëzimin e një të miture dhe për pornografi.

Lala thotë se në një prej shtëpive të Hasit, jetonte e veja dhe vajza e Gjin Nikës, i njohur si i forti i Bulqizës, i vrarë në atentat 10 vite më parë.

Lala gjithashtu thotë se Gjin Nika ishte hetuar në atë kohë për rekrutimin e besimtarëve në Siri, por hetimet u mbyllën për shkak se ndërroi jetë. Po sipas gazetares Lala, gruaja e parë e Gjin Nikës ishte motra e Dervish Hasi.

Ajo thotë se këto lidhje duhet të jenë objekt hetimi.

Shkrimi i gazetares Klodiana Lala:

Kardiokirurgu Dervish Hasi dhe lidhja me Gjin Nikën!

Gjin Nika njihej si i “forti” i Bulqizës. Ai u ekzekutua në një atentat mafioz 10 vite më parë në afërsi të Urës së Tapizës në prill 2014.

Nika ishte një nga eksponentët më të rrezikshëm të krimit të organizuar.

I forti i Bulqizës ishte i martuar dhe në mos gaboj baba i një fëmije. Një femijë që sot po e rrit mjeku kardiokirurg i spitalit Shefqet Ndroqi, Dervish Hasi.

Ky i fundit u arrestua pasi dyshohet për trafik të miturash dhe pornografi, për shkak të marrëdhënies së tij me një të mitur. Vajza iu tha hetuesve se u martua nga një hoxhë (aktivitetin e hoxhës duhet ta hetojë prokuroria) me Dervish Hasin në një kohë që ai kishte një martesë me gruan e parë dhe dy gra të tjera.

Gjjin Nika, dyshohej edhe për rekrutim të besimtarëve dhe dërgimit të tyre për xhihad në Siri. Akuzat ndaj tij s’u provuan pasi hetimet u pushuan për shkak të vdekjes.

10 vite më vonë, emri i tij del në skenë. Dervish Hasi rezulton lidhje e tij e vjetër dhe ka në një nga shtëpite e tij të vejën e Gjin Nikës dhe femijën e tij.

A duhet që prokurorja të hetojë në këtë drejtim? A duhet që prokuroria të hetojë përfshirjen e Dervish Hasit me grupet kriminale? A duhet hetuar nëse Hasi është përfshirë në rekrutim grash e vajzash për ti trafikuar?

Mendoj se po!

Po bëj shtesë statusi

Nuk doja të merresha me jetën e Gjin Nikës.

Atëherë gruaja e parë e Nikës ishte motra e Dervish Hasit.

Por Nika kishte dhe dy gra të tjera!

