Kolona e Kryqit të Kuq transporton pengjet nga Gaza në Egjipt

Disa pamje tregojnë një kolonë të Kryqit të Kuq duke transportuar pengje përmes kalimit Rafah nga Gaza në Egjipt, si pjesë e një marrëveshjeje armëpushimi midis Hamasit dhe Izraelit.

Trembëdhjetë pengje izraelite janë liruar nga Hamasi si pjesë e marrëveshjes. Ndërkohë, 10 shtetas tajlandez dhe një peng filipinas janë liruar gjithashtu. Pengjet tajlandezë dhe filipinas u liruan si pjesë e një marrëveshjeje të veçantë me Hamasin e ndërmjetësuar nga Katari dhe Egjipti, sipas Reuters. Ata janë mbajtur robër për 49 ditë.

Ministria e Jashtme e Katarit ka thënë se 39 gra dhe fëmijë palestinezë që u ndaluan në burgjet izraelite janë liruar. Ata pritet të kthehen në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin lindor. Është grupi i parë prej gjithsej 150 të burgosurish palestinezë që pritet të lirohen në ditët në vijim.

Sipas periudhës së përkohshme të armëpushimit, e cila do të ndalojë luftimet për katër ditë në Gaza, të burgosurit palestinezë gjithashtu do të lirohen në këmbim. Rreth 50 gra dhe fëmijë të mbajtur nga Hamasi do të lirohen gjatë kësaj periudhe.

Izraeli tha se do të ndalonte ofensivën e tij në Rripin e Gazës për një ditë shtesë për çdo 10 pengje shtesë të liruar. Pritet të lirojë gjithsej 150 të burgosur palestinezë nga burgjet izraelite gjatë armëpushimit të përkohshëm në këmbim të pengjeve, megjithëse zyrtarët kanë publikuar një listë prej 300 në rast se marrëveshja zgjatet.

Si pjesë e marrëveshjes, ndihma humanitare, ndihma mjekësore dhe karburanti do të lejohen në të gjithë enklavën e rrethuar, e cila është kapluar nga një krizë humanitare pas javëve të bombardimeve izraelite, me karburant dhe furnizime mjekësore të ndërprera.

Izraeli gjithashtu do të ndalojë mbikëqyrjen në jug të Gazës dhe do ta shkurtojë atë në gjashtë orë në ditë në veri.

Ndërkohë, ushtria izraelite ka paralajmëruar qindra mijëra palestinezë të zhvendosur që kërkuan strehim në jug të Gazës që të mos përpiqen të kthehen në shtëpitë e tyre në gjysmën veriore të territorit, i cili ka qenë fokusi i ofensivës tokësore kundër Hamasit, duke e përshkruar atë si një “zonë e rrezikshme lufte”. Pavarësisht ndërprerjes së armiqësive, të dyja palët kanë paralajmëruar se lufta është larg përfundimit.

p.c. / dita