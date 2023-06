Kombëtarja zbarkon në Ishujt Faroe, programi i rreptë, vetëm fitorja na bën punë

Pas fitores 2-0 ndaj Moldavisë në “Air Albania” dhe festës ndaj rezultatit të marrë kombëtarja shqiptare u nis drejt Ishujve Faroe.

Atje “kuqezinjtë” e Sylvinhos, me trajnerin brazilian që debutoi me fitore në shtëpinë e shqiponjave, “Air Albania”, do të luajnë sfidën e fundit kualifikuese të EURO 2024 për muajin qershor.

Kombëtarja pritet që pas mbërrtjes në Ishujt Faroe këtë të dielë në orën 17:00, të zhvillojë seancën e parë stërvitore atje dy orë më pas.

Ky është programi i Kombëtares para ndeshjes me Ishujt Faroe, që luhet të martën, 20 qershor, në orën 20:45 në stadiumin “Torsvollur”: