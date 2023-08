Kreshnik Spahiu thotë se Berisha do nisë protestat për Belerin ditën e hënë!

Sidoqoftë, sipas tij, duket sikur koalicioni Bashkë Fitojmë po luan me dy porta dhe pavarësisht mbështetjes fillestare, nuk beson se do të marrin pjesë në protestë.

“Të hënën do të zhvillohet protesta. Kam besim që pavarësisht nga ata që do të marrin pjesë, nuk e di nëse do të marrë pjesë koalicioni Berisha-Meta apo do e lënë vetëm aleatin e tyre Belerin, normalisht duhet të merrnin pjesë se e kanë aleat dhe nuk mund ta lënë vetëm, ndonëse që nga 14 maji janë strukur në plazh dhe nuk kanë dalë në asnjë protestë të mundshme.

Ndonëse Himara është pranë bregdetit dhe mund t’i zhvillonin të dyja, edhe plazhin, edhe protestën, nuk besoj që do të marrin pjesë sepse duket që luajnë me dy porta. Nga një anë e mbështesin Belerin sepse e vunë kandidat, nga ana tjetër nuk duan të marrin kosto politike të elektoratit të tyre duke bërë sikur nuk e mbështesin maksimalisht.

Uroj që protesta të jetë normale dhe kam besim që mund të jetë normale, pavarësisht ndonjë mesazhi në fjalimet e pjesëmarrësve dhe shpresoj të mos ketë incidente,” – u shpreh Spahiu.