Kreu i NASA befason: UFO-t dhe jashtëtokësorët janë një kërcënim i qartë!

Prania (ose jo) e jetës jashtë Tokës është diçka që ka qenë në mendjen e shumë njerëzve. Alienët, deri më tani, janë parë në ekranin e madh vetëm në filma fantashkencë. Pas një raporti, Administrata Kombëtare e Aeronautikës dhe Hapësirës (NASA) njohu deri në 247 shikime, për të cilat ata nuk kishin asnjë shpjegim.

Të gjitha këto pamje e çuan agjencinë hapësinore të Shteteve të Bashkuara për të krijuar një ekip specifik, me qëllim të studimit të Fenomeneve Ajrore të Paidentifikuara (UAP, ato që dikur ishin UFO-t). Dhe gjatë këtyre muajve të fundit, një ish-zyrtar i inteligjencës pohoi se qeveria amerikane kishte në posedim mbetje biologjike të jashtëtokësorëve. Polemika, pra, u servir.

Tani, dhe pas studimeve dhe analizave të para, NASA është shprehur. Ata nuk do t’i kthejnë shpinën asaj që mund të ndodhë në qiell, qoftë ajo diçka nga Toka apo jashtë saj. Ata do të përpiqen të kuptojnë “anomalitë e ndryshme në qiell” që regjistrohen herë pas here. Për ta bërë këtë, sipas administratorit të NASA-s, Bill Nelson, ata do të përdorin “inteligjencën artificiale dhe mësimin e makinerive”.

Raporti, i cili mund të konsultohet në faqen zyrtare të NASA-s, njofton krijimin e një departamenti të specializuar për studimin e këtyre fenomeneve. “NASA kërkon të panjohurën në ajër dhe në hapësirë. Është në ADN-në tonë të eksplorojmë dhe të pyesim pse gjërat janë ashtu siç janë”, thekson agjencia hapësinore. Gjatë paraqitjes së tij, Nelson mohoi se NASA nuk është shumë transparente në këtë çështje. “Nuk është gjetur asnjë provë që UAP-të kanë origjinë jashtëtokësore”, thotë ai.

“Shumë dëshmitarë të besueshëm, shpesh aviatorë ushtarakë, kanë raportuar se kanë parë objekte që nuk i njihnin mbi hapësirën ajrore të SHBA-së”, shpjegon studimi. Shumë prej tyre, shumica, kanë mundur të shpjegohen, por një pjesë e vogël nuk mund të identifikohej.

Një “kërcënim i dukshëm”

Drejtori i NASA-s nuk ka dashur të bëjë të ditur se kush do të jetë në krye të drejtimit të këtij departamenti të ri, i cili do të përpiqet të hedhë pak dritë mbi një nga misteret e mëdha të njerëzimit. Sipas Bill Nelson, qeveria e tij është “e hapur” në informacionin që ofron në këtë drejtim, megjithëse ai siguron se nuk mund të vërë dorën në zjarr për departamentet e tjera qeveritare të përfshira në analizën e UFO-ve.

Pas paraqitjes së raportit, konkluzionet e dhëna janë të qarta. NASA pranon, për herë të parë, se UPA-të ekzistojnë dhe janë një “kërcënim i qartë për hapësirën ajrore të Shteteve të Bashkuara”. Tani, hapi tjetër duhet të jetë të identifikojmë se çfarë janë dhe nga vijnë, nëse janë tokësorë apo nga jashtë planetit tonë.

Pas dëshmive të shumta të mbledhura ndër vite, agjencia amerikane do të kryejë një studim shterues që ata e përcaktojnë si një “sfidë”. Kjo do të bëhet duke përdorur metoda të reja, teknika më të fundit dhe një kornizë sistematike raportimi. “NASA, me përvojën e saj të gjerë në këto fusha dhe reputacionin e saj global për hapjen shkencore, është në një pozicion të shkëlqyer për të kontribuar në studime”, përfundojnë ata.

Studimi është nënshkruar nga 16 ekspertë të pavarur, të gjithë autoritet në fushën e tyre të studimit. Ata rekomandojnë që NASA “të shfrytëzojë përvojën e saj të gjerë” dhe të përdorë burimet e vëzhgimit të Tokës për të studiuar kushtet mjedisore të lidhura me UAP-të. Me këtë mund të eliminohen shkaqet meteorologjike ose natyrore të pamjeve.