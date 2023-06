Kreu i NATO qetëson Rusinë: Nuk e kemi ftuar Ukrainën në aleancë!

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha më 16 qershor në Bruksel, se aleanca do të forcojë lidhjet politike me Ukrainën në samitin e muajit të ardhshëm, por se tani për tani “nuk bëhet fjalë” për një ftesë për anëtarësimin e Kievit na aleance, raportoi AFP.

“Ne nuk do të diskutojmë për ftesë (në NATO) në samitin në Vilnius (më 1 dhe 2 korrik), por për atë se si mund ta afrojmë Ukrainën me NATO-n”, tha Stoltenberg. Ai shtoi se është “i bindur se vendet anëtare do të gjejnë një zgjidhje të mirë dhe konsensus”.

Më 15 dhe 16 qershor, në Bruksel u mbajt takimi ministror i NATO-s, në të cilin marrin pjesë ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, kryetari i Shefave të Përbashkët të Shtabit Mark Milley, Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së Lloyd Austin dhe Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës Oleksii Reznikov në takimin në Bruksel, 15 qershor 2023

Si gjest simbolik, udhëheqësit e Aleancës synojnë të mbajnë takimin e parë të Këshillit NATO-Ukrainë me presidentin Volodymyr Zelensky, në kryeqytetin e Lituanisë, tha Stoltenberg.