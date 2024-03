Kriptokirdia dhe dëshira për të pasur fëmijë

Një nga shkaqet e infertilitetit te meshkujt, është dhe kriptorkidia.

Kriptorkidia (testikuli i fshehur) është një patologji që zë 1% tek meshkujt. Të dy testikujt ndodhen në barkun e fëmijës dhe fillojnë të zbresin në drejtim të skrotumit në muajin e 6, 7, 8, 9 të jetës intrauterine dhe në lindje, fëmija normalisht duhet të lindë me të dy testet në skrotum, por 1% e këtyre fëmijëve apo 20% e fëmijëve të lindur para kohe, kanë si defekt moszbritjen e njërit apo aq më keq, të dy testeve.

Në këtë rast mund të pritet deri në vitin e parë pas lindjes, në rast se testi nuk zbret vitin e parë, ai nuk ka për të zbritur asnjë herë me vonë.

Duam ta theksojmë këtë gjë, për arsye se ka shumë njerëz, apo aq më keq personel mjekësor, që e nënvlerësojnë këtë dukuri, duke thënë se testet zbresin me kalimin e kohës. Mosrënja e testit bëhet shkak që ky test të pësojë ndryshime strukturore qelizore të thella, të parikthyeshme, n.q.s nuk veprohet në kohë. Dëmtimet janë të tilla që ky test ngel në përmasa shumë të vogla, me kosistencë të fortë, me dëmtim të sigurt për prodhimin e spermatozoideve.

Testikuli kriptokirdik ka dhe një mundësi 12 herë më të madhe te kancerizohet në krahasim sesa kanceri i testit në skrotum.

Për të parandaluar këtë patologji shumë serioze, është e këshillueshme që nënat të kontrollojnë fëmijët e tyre për praninë e testeve në skrotum. Në rast se ka dyshime duhet të konsultohet me mjekun dhe, në këtë rast, ndërhyrja duhet të bëhet sa më shpejt te jetë e mundur, para moshës 3-4 vjeç.

Qëllimi i mjekimit është zbritja e testit në skrotum. Fillimisht me gjilpëra dhe në pamundësi me ndërhyrje operatore.