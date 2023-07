Ku ndodhet sot “Enola Gay”, avioni amerikan që hodhi bombën e parë atomike në histori (Fotot)

Më 6 gusht 1945, qielli ra mbi kokat e banorëve të qytetit japonez të Hiroshima. Lufta e Dytë Botërore po jepte tashmë goditjet e saj përfundimtare. Gjermania naziste dhe Italia fashiste në thelb ishin mundur. Por pjesa e tretë e aksit nuk pranoi të kapitullonte. Japonezët, të cilët, pavarësisht se kishin luftuar çdo centimetër, kishin humbur shumicën e pozicioneve të tyre strategjike, dukeshin të gatshëm për të mbrojtur ishujt e tyre deri në burrin, gruan dhe fëmijën e fundit.

Edhe popullata civile filloi të ushqejë guerile të një lloji të ri. Në shumë raste, të armatosur me shkopinj ose armë me tehe. Një gjigant në gjunjë, i cili megjithatë nuk pranoi të binte. Në komandën ushtarake u ngritën disa zëra kundërshtues, por mendimi i shumicës brenda Ushtrisë së Diellit në Rilindje ishte se nuk kishte asnjë mundësi për t’u dorëzuar përballë shtytjes aleate. Ata ishin të gatshëm të shmangnin poshtërimin, edhe nëse do të nënkuptonte zgjatjen e konfliktit me muaj dhe rritjen e numrit të të vdekurve me miliona.

Megjithatë, fituesit e afërt ishin të rraskapitur. Ata sapo kishin ndërmarrë ripushtimin e mundimshëm dhe heroik të Evropës. Nga Siçilia në Moskë. Me dy fronte që shtypin Hitlerin dhe bashkëpunëtorët me forcë në rritje. Askush nuk donte të zgjaste bubullimat e bombave. Por alternativa ishte po aq e frikshme. Në fshehtësi, qeveria e Shteteve të Bashkuara, e udhëhequr nga shkencëtari dhe fizikanti Oppenheimer, kishte arritur të prodhonte dy bombat e para atomike në historinë njerëzore. Një armë me një potencial të panjohur dhe të pallogaritshëm për shkatërrim.

Qindra mijëra viktima

Më në fund, Presidenti Harry Truman – pasardhësi i Franklin Roosevelt – dha dritën jeshile për të nisur pajisjet mbi dy qytete japoneze. E para ishte Hiroshima. E dyta, Nagasaki. Në sulmin e 6 gushtit, rreth 140,000 njerëz do të vdisnin. Disa, të shpërbëra nga flakët. Të tjerët, për shkak të pasojave. Por kundërshtari vazhdoi pa hequr dorë nga doreza. Pra operacioni u përsërit më 9 gusht. Në këtë shpërthim vdiqën 70,000 njerëz.

Bomba e Hiroshimës u mbajt nga një bombardues tip Boeing B-29 i quajtur “Enola Gay”. Anija drejtohej nga koloneli Paul Tibbets, i cili shoqërohej nga një ekuipazh prej njëmbëdhjetë personash. Me kalimin e kohës, ky avion u bë diçka si një ikonë fajtore në kulturën popullore amerikane. Dëshmi për këtë është vendi ku ka përfunduar korniza e tij. Mund të vizitohet në Muzeun Ajror dhe Hapësinor, i vendosur në qytetin e Uashington D.C., kryeqyteti i vendit. Si një hajmali që kujton, në të njëjtën kohë, tmerrin e shkatërrimit total dhe lehtësimin e përfundimit të një lufte.