Kualifikueset për EURO 2024/ Ndryshon orari i ndeshjes Moldavi-Shqipëri

Ndryshon orari i ndeshjes Moldavi – Shqipëri, e vlefshme për kualifikueset e Kampionatit Europian ‘Gjermani 2024’, që ishte planifikuar të luhej në ora 20:45 të datës 17 nëntor.

UEFA ka pranuar kërkesën e palës moldave, që kishte rënë ndërkohë dakord në parim edhe Federatën Shqiptare të Futbollit për të ndryshuar orarin e fillimit të kësaj ndeshjeje nga 20:45 në 18:00 (sipas orës lokale europiane).

Shorti e ka vendosur Shqipërinë në Grupin E në këto kualifikuese, ku veç Moldavisë, Polonia, Republika Çeke dhe Ishujt Faroe janë kundërshtarët e tjerë të kuqezinjve.

Shqipëria renditet aktualisht në vendin e dytë të grupit E, pas tre ndeshjeve të luajtura, ku ka siguruar dy fitore përballë Moldavisë dhe Ishujve Faroe, ndërsa ka humbur përballjen e parë me Poloninë.

Në muajin shtator, kuqezinjtë do të luajnë dy ndeshje vendimtare për këto kualifikuese, kundër Republikës Çeke (7 shtator) në transfertë dhe Polonisë (10 shtator) në stadiumin ‘Air Albania’.

Më 12 tetor, ekipi kuqezi do të presë në shtëpi çekët, me sfidën që është planifikuar të nisë në ora 20:45. Po në tetor, Shqipëria do të zhvillojë një ndeshje miqësore kundër Bullgarisë. Kjo sfidë është planifikuar të luhet më 17 tetor në stadiumin ‘Air Albania’.

Ndërsa në muajin nëntor, kuqezinjtë e drejtuar nga trajneri Silvinjo do të luajnë dy ndeshjet e fundit të vlefshme për kualifikueset e Kampionatit Europian ‘Gjermani 2024’ kundër Ishujve Faroe dhe Moldavisë. Shqipëria udhëyon fillimisht drejt Moldavisë më 17 nëntor, me sfidën që nis në ora 18:00, teksa do ta mbyllë këtë fushatë kualifikuesesh në shtëpi më 20 nëntor në ora 20:45.