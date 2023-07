KUVEND/ Krifca përplaset me Korreshin, Noka tenton të kapërcejë karriget… Felaj: S’ka nevojë për cirk! (Foto)

Seanca e sotme është përfshirë në debate mes opozitës dhe ministrave të qeverisë të cilat të pranishme në Kuvend.

Vendimi i Komisionit Europian të ndërpresë përkohësisht rimbursimet ndaj qeverisë shqiptare për financimet e projekteve në bujqësi të realizuara në kuadër të Programit IPARD II për mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural është bërë objekt debati mes deputetit Korreshi dhe minsitres Krifca.

Të paktën 3 ministre që janë aty do të duhej të ishin shkarkuar. Evis Kushi u ka thënë studentëve edhe po nuk pranuat ne i marrim vendimet vetë, Evis Kushi duhej të ishte shkarkuar, tërhiqeni sot projektligjin për studentët e Mjekësisë. Ministrja e Shëndetësisë nuk mund të ishte aty, nuk ka ardhur në asnjë seancë me studentët. Dhe së treti, Krifca duhej të ishte shkarkuar menjëherë pas skandalit” deklaroi më parë deputetja Albana Vokshi.

Seanca e sotme plenare është shoqëruar me tensione dhe debate të forta mes opozitës dhe mazhorancës në lidhje me projektligjin për studentët e mjekësisë. Deputetja Zheni Gjergji kërkoi nga kryetarja e Kuvendit ngritjen e një grupi pune me qëllim që të bisedojë me studentët që ata të jenë të pranishëm në seancë

“Sapo vijmë nga një takim me studentët të cilët kërkojnë të jenë pjesë e kësaj seance ku po diskutohet e ardhmja e tyre. Ata kanë nisur një kërkesë ditën e djeshme drejtuar Kryetares Lindita Nikolla, ku kërkojnë të marrin pjesë në seancë dhe ende nuk kanë marrë ende një përgjigje”, tha Gjergji.

Në përfundim të fjalës së deputetes, ishte kolegu i saj Flamur Noka i cili u përpoq t’i dorëzonte kërkesën e studentëve nënkryetares së Kuvendit, Ermonela Felaj. Flamur Noka tentoi të kapërcente karriget e kabinetit qeverisës për të dorëzuar shkresën.

Në atë moment ndërhyri Garda dhe deputetit të PD-së iu kërkua që kërkesën ta dorëzonte në sekretarinë e Kuvendit.

“Ka sekretari, nuk jepet duke kapërcyer karriget kërkesa. I jepet sekretarisë dhe i përcillet drejtuesit të seancës. S’ka nevojë të bëni cirk, mund të sillemi si njerëz dhe të mos i vëmë në pozitë punonjësit e Gardës se nuk kanë lidhje me politikën por me pozicionin e tyre të punës”, tha Felaj.