Futboll dhe vrasje! Greqia dhe lidhjet e huliganëve të Ballkanit

Ideologjia nuk është pengesë për marrëveshjet midis huliganëve të futbollit të klubeve të ndryshme në të gjithë Ballkanin, shpesh me efekt shkatërrues.

Si çdo vit, shorti i verës së kaluar për ndeshjet kualifikuese të Ligës së Kampionëve të UEFA-s në qytetin zviceran të Nyonit u ndoq nga afër nga tifozët e futbollit në mbarë botën.

Kur AEK-ut të Greqisë dhe Panathinaikosit u ra për short të ndesheshin përkatësisht kundër Dinamos së Zagrebit dhe Marsejës, pak njerëz do ta kishin marrë me mend rrezikun.

Policia greke duhet ta kishte marrë me mend këtë. Ultrasit e AEK-ut janë binjakëzuar me ata të Marsejës dhe të Panathinaikosit me ata të Dinamos.

Duke parë rrezikun e mundshëm, UEFA i ndaloi tifozët që të merrnin pjesë në ndeshjet e Athinës të të dyja ndeshjeve në fillim të gushtit. Policia greke, megjithatë, u informua nga Interpoli se tifozët e Dinamos – Bad Blue Boys – planifikonin të zbrisnin gjithsesi në kryeqytetin grek, së bashku me tifozët e Marsejës dhe të skuadrës italiane Livorno, e cila është gjithashtu e binjakëzuar me AEK-un.

Ata u mblodhën jashtë OPAP Arena të AEK-ut me kapacitet 32,000 vende. Në dhunën që pasoi, 29-vjeçari ultras i AEK-ut, Michalis Katsouris, u godit me thikë në krah, viktima e fundit e një rivaliteti fatal mes tifozëve të futbollit të qyteteve të ndryshme të Ballkanit, shpesh tepër të gatshëm për të luftuar në emër të atyre me të cilët janë binjakëzuar.

Dhe Greqia është shpesh vendi i zgjedhur.

Vdekja e Toskos

Arisi është i afërt, por jo zyrtarisht i binjakëzuar, me ultrasit bullgar të Botev Plovdivit, të quajtur Bultras. Në janar 2020, një grup Bultras vizituan Selanikun për të mbështetur Arisin në një ndeshje kundër rivalëve vendas PAOK.

Një ditë pas ndeshjes, ndërsa bullgarët përgatiteshin të largoheshin, një grup tifozësh të PAOK-ut ndoqën tifozin 28-vjeçar të Botevit, Tosko Bozadjiiski dhe e vranë atë.

Lidhja e gjakut mes Arisit dhe Botevit u thellua kur tifozi 19-vjeçar i Arisit, Alkis Kabanos, u vra në janar të 2021 nga një grup huliganësh të PAOK-ut.

Në korrik 2023, Aris dhe Botev zhvilluan një ndeshje miqësore për të shënuar përvjetorin e vdekjes së Bozadjiiskit.

Futbolli dhe lufta në Ukrainë

Lidhja mes tifozëve të Dinamos së Zagrebit dhe Dynamo Kyiv shkon përtej futbollit.

Që nga viti 2014, kur Rusia aneksoi Krimenë dhe nxiti një rebelim të armatosur në Ukrainën lindore, Bad Blue Boys kanë krijuar lidhje me batalionin e ekstremit të djathtë ukrainas Azov, i cili numëron midis anëtarëve të tij disa ultras të Dinamos, të njohur si White Boys Club.

Në 2014 dhe 2015, ish-udhëheqësi i Bad Blue Boys, Denis Seler, ishte në mesin e 20-30 kroatëve që iu bashkuan batalionit vullnetar Azov në luftimin e rebelëve të mbështetur nga Rusia.

Pas vrasjes së Katsourisit në vitin 2023, udhëheqësi i Bad Blue Boys, Denis Seler, një veteran i luftës së Kroacisë 1991-1995, i quajti tifozët e AEK-ut “refugjatë turq” dhe “mish për goulash të mirë”.

Dy ditë pas vrasjes, ultrasit e Dinamos që ende luftojnë në Ukrainë ndanë një foto nga fusha e betejës ku shfaqeshin dy predha të skalitura me fjalët “FREE BBB” dhe “Athinë 07.08.23 – BBB janë mbretërit e Evropës”.

Ultrasit e Dinamos dhe Dynamo-s u bënë sërish bashkë në një takim të veteranëve, disa prej tyre të plagosur, dhe shpërndanë një foto në rrjetet sociale ku mbanin një pankartë ku shkruhej “Free BBB”.

Solidaritet me BBB: nga Sofja në Eintracht

Ultrasit e Levski Sofjes mund të mos jenë binjakëzuar me asnjë skuadër në Greqi, por ndjenë detyrim moral për të mbështetur BBB-në. Pasi kroatët u arrestuan në Athinë, huliganët e Levskit, të cilët vandalizuan një memorial sovjetik në Sofje, shprehën solidaritetin e tyre me BBB-në. Këtë herë lidhja ishte politike.

Ultrasit e Levskit nuk janë të vetmit në Ballkan dhe Evropë që mbështesin BBB-në. Lista është e madhe: Torcida Hajduk Split, Armada Rijeka, Kohorta Osijek dhe Funcuti Shibenik nga Kroacia, si dhe Brigada Nassau nga Eintracht Frankfurt në Gjermani, Dila Gori në Gjeorgji, AIK Stokholm dhe Sporting Youth Hools nga Portugalia.

A është politike?

Një tjetër gjest solidariteti me Bad Blue Boys të arrestuar në fund të shtatorit gjatë një ndeshjeje mes Panathinaikosit dhe AEK-ut, kur ultrasit e Panathinaikosit shpalosën një pankartë të madhe në ngjyrë blu të Dinamos dhe jeshile të Panathinaikosit ku shkruhej “Free The Boys”.

Davorin Karacic, një avokat i tifozëve kroatë, ngriti sërish tensionet politike kur i cilësoi tifozët e AEK-ut si “llum të majtë-anarkist”. Tifozët e AEK-ut dhe pjesa më e madhe e shoqërisë greke panë një element politik në vrasjen e Katsourisit dhe në tribunat e stadiumit të AEK-ut dëgjoheshin e shiheshin thirrje e pankarta antifashiste.

E përbashkëta e tyre është kërkimi i një armiku brenda dhe jashtë kufijve të vendeve të tyre, duke ushqyer një nivel armiqësie që shpesh kundërshton logjikën e pranuar.

Ultras më të vjetër po zgjedhin me kë do të binjakëzohen dhe kjo është diçka që pjesa tjetër e tifozëve – brez pas brezi – duhet ta adoptojnë dhe ta ndjekin. Profilizimi mund të jetë politik, fetar, etnik ose diçka më e thjeshtë: pak njerëz të fuqishëm në tribuna kanë një interes të përbashkët me disa ultras në tribunat e tjera.

Ultrasit e Aris mund të kenë shpalosur parulla anti-naziste kur u takuan me Dynamo Kyiv-in në gusht, por ata mbeten të afërt me Bultrasit, disa prej të cilëve kanë përqafuar ideologjinë e ekstremit të djathtë; Një ultras i Partizanit pothuajse me siguri do të jetë i krishterë ortodoks, por ai mund të gjejë kauzë të përbashkët me një ultras të majtë shqiptar etnik të PAOK-ut.

Cilado qoftë politika, ekipi vjen i pari.

b.m/dita