Luftimet në Gaza, Hamasi kërkon të zgjasë armëpushimin 4-ditor

Hamasi ka kërkuar zgjatje të mëtejshme të armpushimit katër ditor, një veprim ky që do të shoqërohet me rritjen e numrit të pengjeve izraelite që mund të lirohen, nëse kjo gjë do të arrihet.

Sa i takon marrëveshjes aktuale, dita e fundit e armëpushimit është e hëna.

Sipas BBC-së, në një deklaratë për mediat, Hamasi thotë se “po kërkon të zgjasë armëpushimin pas përfundimit të katër ditëve përmes përpjekjeve serioze për të rritur numrin e pengjeve të liruar siç përcaktohet në marrëveshjen e armëpushimit humanitar”.

Një zyrtar i lartë palestinez i njohur me negociatat që po zhvillohen në Katar i ka thënë gjithashtu BBC-së se Hamasi ka informuar ndërmjetësuesit se është i gatshëm të zgjasë pauzën me dy deri në katër ditë dhe se një zgjatje mund të sjellë lirimin e 20 deri në 40 të burgosurve izraelitë.

Sipas kushteve të pauzës aktuale, e cila filloi të premten, gjithsej 50 pengje izraelite do të lirohen për katër ditë në këmbim të 150 të burgosurve palestinezë.

Nga ana tjetër, Izraeli ka thënë se armëpushimi mund të zgjatet nëse lirohen të paktën 10 izraelitë në ditë, megjithëse ka këmbëngulur gjithashtu se pauza do të jetë vetëm e përkohshme dhe është zotuar se do të zhdukë Hamasin.

