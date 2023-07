Lukaku u bën gjëmën interistëve, në bisedime me ‘armikun’!

Ai mbetet një nga lojtarët më kontroversë, përveç faktit se u kushton tituj skuadrave ku militon, me rastet flagrante që humbet. Romelu Lukaku pret dhe shpreson të transferohet te Juventusi. Sipas raportimeve të medieve italiane, sulmuesi belg tashmë ka rënë dakord me “bardhezinjtë” për një kontratë 3-vjeçare plus një vit shtesë, nga e cila do të fitojë gati 9 milionë euro neto në sezon.

Lukaku do të ishte ideal për lojën e Allegrit, ashtu siç ishte për atë të Contes dhe siç do të ishte edhe për atë të Inzaghit te Inter.

Megjithatë do duhet të presë ende, pasi Juventus duket se nuk është gati ta mbyllë këtë transferim pa shitur së pari Vlahovic.