Mbyllet ‘cikli’ Benzema-Real Madrid. Nga milionat e Perez, te ari i sheikëve arabë

Pas 14 vitesh si pjesë e Real Madrid, erdhi edhe dita e ndarjes mes Karim Benzema dhe Real Madrid. Sulmuesi francez, një nga lojtarët më të vlerësuar dhe më të suksesshëm në historinë e Los Blancos, do të nisë një aventurë të re në Arabinë Saudite aty ku ka firmosur me klubin e Al-Ittihad për shumën e 200 milionë eurove në sezon.

Gjatë fjalës së lamtumirës, Benzema u shpreh se për të ishte një vendim shumë i vështirë për t’u ndarë me Realin ndërsa shtoi se kryeqytetasit nuk do t’i harroj kurrë.

“Dëshira ime ishte ta mbyllja karrierën me Real Madrid, por ndonjëherë jeta të ofron mundësi të reja. Ishte një vendim shumë i vështirë, por i marrë së bashku me familjen, nuk do ta harroj kurrë Real Madridin”, u shpreh sulmuesi 35-vjeçar.