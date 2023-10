Mbyllet Samiti i Tiranës, Von der Leyen: Do të dyfishojmë ekonominë e Ballkanit Perëndimor

Në një konferencë për mediat pas përfundimit të samitit të Procesit të Berlinit, së bashku me kancelarin gjerman, Olaf Scholz dhe kryeministrin Edi Rama, presidentja e KE-së, Ursula von Der Leyen u shpreh se duhet të rrrisim dhe të dyfishojmë potencialin dhe ekonominë e Ballkanit Perëndimor.

“Vitin e kaluar kam thënë se procesi i Berlinit do të jetë në duar të mira dhe kam pasur të drejtë. Pavarësisht këtij optimizmi ka shumë për t’u bërë. Duhet t’u japim ritëm reformave të BE. Të rrisim dhe të dyfishojmë potencialin dhe ekonominë për Ballkanin Perëndimor. Prandaj duhet ta përfshijmë ballkanin drejt tregut të përbashkët në 7 pika të rëndësishme. Duhet që Be të plotësojë atë që është tregu i përbashkët rajonal. Duhet që vendet e BE të hapen fillimisht ndaj njëri tjetrit dhe të hapen plotësisht sa i përket ekonomisë.”, tha mes të tjerash Vin Der Leyen.

a.c./dita