Më e keqja ka mbaruar! Vëmendje në dashuri, parashikimi i yjeve për sot

Dashi

Në këtë javë përpiquni ta lini veten të shkoni në dashuri dhe t’u jepni hapësirë ndjenjave. Më e keqja më në fund ka mbaruar kështu që ju mund të merrni frymë për një moment dhe t’i përkushtoheni me qetësi sferës sentimentale. Në punë ruani qetësinë dhe durimin, sepse në pranverë do të vijë diçka e bukur: kujdes nga bashkëpunimet, nuk duhen humbur nga sytë sepse disa prej tyre do të jenë të rëndësishme!

Demi

Sipas horoskopit këtë të mërkurë do të jeni veçanërisht intolerant ndaj atyre që ju thonë se çfarë të bëni dhe si. Wshtë një reagim i shenjtë që nuk duhet ta humbisni për të pasur respektin e duhur për veten. Mos e braktisni qetwsinw menjëherë pasi ka qenë konstante për jetën tuaj. Koha është gjithmonë aty. Mos hiqni dorë as nga ëndrrat, erëza e jetës… aq më tepër nëse arrini t’i realizoni ato!

Binjakët

Jeni në një periudhë konfliktesh, ose po zhvilloni luftë pak për gjithçka, por ka një sekret për të rritur shanset e për të fituar të gjitha betejat: mirësia! Nëse mbani larg agresionin dhe impulsivitetin, do t’i drejtoni gjërat në rrugën tuaj dhe madje do të arrini të ndryshoni situatat. Jini të guximshëm edhe në dashuri, sonte (që sjell një periudhë të favorshme si për çiftet ashtu edhe për beqarët) mund të drejtoheni nga dikush drejt pasionit dhe argëtimit… mos refuzoni dhe shijoni gjithçka në maksimum!

Gaforrja

Dita e përkryer për të nisur aventura të reja në çdo fushë, veçanërisht në atë sentimentale në të cilën keni kohë që kërkoni qetësi dhe shpengim. Çdo gjë që fillon tani do të jetë e bukur dhe e qëndrueshme, megjithatë merrini gjërat ngadalë pasi koha është në anën tuaj. Deri tani ju dukej se e vetmja gjë e rëndësishme ishin paratë dhe sigurimi i një të ardhmeje të mirë ekonomike. Shumë shpejt do ta kuptoni gabimin dhe nevojën për t’u kujdesur për anën tuaj shpirtërore.

Luani

Keni disa dyshime në dashuri, ndjenjat kontradiktore ju bëjnë të keni frikë për të ardhmen e një lidhjeje veçanërisht, nëse ka probleme kronike dhe ndoshta nuk është një krizë e përkohshme. Nëse i përkisni grupit të dytë përpiquni të mos i kushtoni shumë rëndësi kësaj faze, sepse ajo do të kalojë vetvetiu edhe nëse është gjithmonë e drejtë të jini vigjilentë! Në dashuri keni filluar të tregoheni pak të kujdesshëm, sidomos ndaj një historie që nuk funksionon siç dëshironi: vlerësime dhe reflektime të rëndësishme janë duke u zhvilluar.

Virgjëresha

Ndiheni të mbrojtur nga fati dhe ngjarjet në këtë periudhë. Horoskopi ditor hedh dritë mbi yjet pozitivë dhe dashamirës që do t’ju mbështesin gjatë gjithë ditës. Por duhet ta merrni jetën pak më lehtë, në emër të shëndetit mendor. Veproni sipas shijeve tuaja; ju nuk jeni gjithmonë dhe në çdo rast në një udhëkryq dhe jo të gjithë ata që ju afrohen duan t’ju mashtrojnë. Duke e pranuar këtë, kjo do t’ju bënte të rriteni dhe t’i shikoni gjërat nga një këndvështrim tjetër.

Peshorja

Një ditë me ritme të shpejta, do ta gjeni veten duke bërë gjëra të ndryshme. Rreziku për të shkuar në shtëpi të rraskapitur është shumë i lartë. Megjithatë, do t’ju duhet të rezistoni dhe të përpiqeni të jepni më të mirën tuaj. Shumë shpejt do të kuptoni se kjo do t’ia vlejë! Merrni drejtimin kur i afroheni pozicioneve me një person nga i cili jeni larguar. Kjo është e vetmja gjë që duhet të bëni nëse doni ta ktheni atë (dhe jeni të bindur se po). Merrni pak kohë edhe për dashurinë, neglizhimi i ndjenjave nuk është kurrë gjëja e duhur…

Akrepi

Sipas horoskopit të ditës, thjesht nuk mund të përqendroheni në mënyrën më të mirë të mundshme. Jeni shumë të lodhur dhe do t’ju duhet pak pushim për t’u rikthyer në rrugën e duhur! Prisni edhe disa ditë dhe më në fund mund të hiqni “spinën”, ndërkohë mos hiqni dorë nga asgjë dhe nëse dikush ju kërkon diçka. Gjithashtu përpiquni të gjeni zgjidhje të shpejta dhe të lehta për problemet më pak të rëndësishme, sepse duke investuar kohë dhe përpjekje për të menduar për probleme me pak rëndësi nuk sjell rezultate të mira!

Shigjetari

Është mirë që të filloni të merrni disa zakone të mira të përgjithshme, duke hedhur poshtë përdorime që dëmtojnë shëndetin tuaj. E njëjta gjë vlen edhe për të rinjtë që përndryshe mund të preken në të ardhmen. Nëse ju pëlqen dikush, mos u ndalni në asgjë, nëse keni edhe një shans për ta pushtuar atë, luani letrat tuaja që të mos qëndroni të penduar. Mos harroni se këmbëngulja sjell gjithmonë rezultate, në çdo fushë, dhe është koha për ta vërtetuar atë duke vazhduar të luftoni për të marrë atë që dëshironi!

Bricjapi

Sipas horoskopit ditor, në këtë ditë do të mundoheni më shumë seç duhet për të shkuar në punë, ndihet lodhja dhe ndoshta dikush është edhe pak i demotivuar…ilaç i mirë mund të jetë bërja e planeve për festa, zhvendosja e vëmendjes në diçka të këndshme, dhe për të luftuar sadopak stresin! Do të ishte gjithashtu rasti të hiqni qafe disa komplekse që ju pengojnë të lidheni më mirë me të tjerët, të shpërndani çdo dyshim që keni për partnerin tuaj dhe disa qëndrime që nuk ju pëlqejnë: dialogu është gjithmonë aleati më i mirë!

Ujori

Ndjenjat tuaja më të thella përpiqen të dalin, por frika i pengon ato, mënyra më e mirë për të shfryrë dhe për t’u ndjerë më e lehtësuar është të flisni me një person të besuar; mbajtja e gjithçkaje brenda nuk është kurrë ilaçi më i mirë, e rëndësishme është të zgjedhësh bashkëbiseduesin e duhur për të gjitha këto. Për më tepër, një person i cili është jashtëzakonisht i ftohtë ndaj jush në fakt fsheh një tërheqje të thellë që ai përpiqet ta shtypë për të mos rrezikuar vuajtjen. Kush e di, ndoshta diçka befasuese mund të lindë edhe këtu…

Peshqit

Jeni shumë të tërhequr nga një person, veçanërisht seksual, por për shkak të marrëdhënieve të veçanta që ju lidhin nuk do të arrini kurrë të kënaqni oreksin tuaj… Apo të paktën kështu mendoni… dhe nëse jo? Nëse jeni beqarë mund ta thyeni mykun, nëse tashmë keni një partner është më mirë ta shmangni (sidomos nëse keni një çift të qëndrueshëm që funksionon në fund të fundit). Është koha për të pushuar, për të harruar vendimet dhe për të jetuar ditët tuaja pa shqetësime. Lëshoni të gjithë tensionin emocional dhe ngarkoni veten me energji, ofroni trupit gjithçka që ai kërkon.