Merkato\ Dortmund surprizon, rrëmben yllin e Bayern Munich

Borussia Dortmund ka arritur të transferojë mesfushorin austriak, Marcel Sabitzer nga Bayern Munich.

Të dyja klubet arritën në një marrëveshje prej 19 milionë eurosh në total për lojtarin dhe tashmë klubi verdhezi po bën gati kontratën për 29-vjeçarin.

Fabrizio Romano, gazetari italian raporton se lojtari do të firmosë kontratën e tij me Dormtund brenda kësaj jave.

Për Sabitzer kishte interes të lartë edhe nga Roma në Serie A, por lojtari pranoi kushtet e Dortmund.

Marcel Sabitzer to Borussia Dortmund from Bayern, here we go! 🟡⚫️ #BVB

€19m package agreed, add-ons also included. Long term deal ready — to be signed later this week if all goes to plan.

Man United decided against his return weeks ago. BVB, on it as @Plettigoal called. pic.twitter.com/RgbgmVlqSe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023