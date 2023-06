Messi bëhet me trajner të ri në SHBA, Tata Martino merr pankinën e Inter Miami

Leo Messi tashmë e di se kush do të jetë trajneri i tij në SHBA: Gerardo ‘Tata’ Martino është shpallur nga Inter Miami si trajneri i tyre i ri. “Trajneri fitues i çmimit MLS Cup dhe Trajneri i Vitit MLS, me përvojë me kombëtaret e Argjentinës dhe Meksikës, FC Barcelona e të tjera, i bashkohet Klubit në pritje të dokumentacionit të tij të punësimit”, kanë konfirmuar ata në një mesazh në rrjetet sociale. Martino aktualisht drejton kombëtaren e Meksikës.

Ai ka drejtuar edhe Argjentinën më parë, teksa me Messin humbën finalen e Kupës së Amerikës së Jugut, 100-vjetori, i zhvilluar në SHBA në vitin 2016, me penallti ndaj Kilit, që ngriti tensionet mes teknikut dhe talentit nga Rosario. Martino njihet për miqësinë e hershme me babanë e ‘pleshtit’ dhe kjo njohje bëri që në vitin 2013 të zgjidhej trajner i Barcelonës për një vit, por edhe aty dështoi në finale të sezonit: Kupën ndaj Realit, Kampionatin dhe Champions ndaj Atletiko Madrid.

Ky është dhe një ribashkim i Tata me ish-lojtarët e Barcelonës; Messi, Busquet dhe në pritje të Jordi Alba…