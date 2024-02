Ministri britanik: Ka nisur deportimi i të burgosurve shqiptarë në vendin e tyre

Ministri i Drejtësisë në Britaninë e Madhe, Alex Chalk ka thënë se për të liruar hapësirat e burgut në vendin e tij duhet të deportojë drejt vendeve të arrestuarit me kombësi të huaj.

Alex Chalk tha për The Telegraph se shkelësit e huaj të nivelit më të ulët do të kursehen nga burgu dhe në vend të kësaj do t’u jepen paralajmërime të kushtëzuara sipas të cilave ata do të dëbohen dhe do të ndalohen të kthehen në Britani.

Chalk zbuloi se ai ka hapur negociatat me Poloninë dhe Rumaninë për të dëbuar të burgosurit e rrezikshëm për të vuajtur dënimin e tyre në vendet e tyre. Ai gjithashtu po ndjek me shpejtësi dëbimin e shkelësve të huaj që po i afrohen përfundimit të dënimit dhe rifillon përdorimin e qelizave të policisë për kriminelët.

Ministri tashmë ka arritur një marrëveshje me Shqipërinë për të transferuar 200 nga kriminelët e saj më të rrezikshëm, të cilët po vuajnë katër vjet ose më shumë, për të shlyer pjesën tjetër të dënimit në vendin e tyre. Shqiptarët përbëjnë 13 për qind të të gjithë kriminelëve të huaj në burgjet e Mbretërisë së Bashkuar, përqindja më e madhe, me 1,323 të burgosur aktualisht.I pari i dëbuar sipas skemës ishte një trafikant shumë i madh i drogës i burgosur për 17 vjet, zbuloi ministri britanik.

Pas Shqipërisë, Chalk po e kthen vëmendjen e tij tek Polonia, e cila është e dyta më e larta me nëntë përqind, dhe Rumania, me shtatë përqind, ku ai po kërkon të krijojë marrëveshje të ngjashme transferimi të të burgosurve.

j.l./ dita