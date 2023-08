Miqësorja e luksit, Egnatia vë në vështirësi nënkampionët e CHL, por Interi e përmbys për 3 minuta!

Egnatia është mposhtur 4-2 me përmbysje në miqësoren luksi ndaj Interit të zhvilluar në Itali. Sa i përket golave, pjesa e parë u mbyll në avantazh minimal të Egnatias, ndërsa në të dytën Barella vendosi baraspeshën.

Nuk vonoi shumë dhe Egnatia rigjeti avantazhin me anë të Fernando, me këtë të fundit që shënoi me “Panenka” nga pika e bardhë e penalltisë.

Për përmbysjen e Interit mendoi Lautaro që shënoi dy gola në 3 minuta. Teksa për të vulosur rezultatin mendoj talenti Stabile në minutën e 90-të.