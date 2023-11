Ndahet nga jeta motra e madhe e Donald Trump

Marian Trump Barry, një ish-gjyqtare federale dhe motra më e madhe e ish-presidentit Donald Trump, vdiq të hënën në moshën 86-vjeçare. New York Times raportoi se ajo vdiq në shtëpinë e saj në Nju Jork, por shkaku i vdekjes së saj nuk u bë i ditur. Ajo ishte vajza më e madhe e Fred dhe Mary Ann McLeod Trump. Në vitin 1974 ai u bë një ndihmëse avokate amerikan dhe në 1983 u emërua nga Ronald Reagan në gjykatën e qarkut të Nju Xhersit. Në vitin 1999 ajo u emërua në një gjykatë federale të apelit nga Bill Clinton.

Ajo doli në pension në vitin 2019, që përkoi me një hetim kundër saj, raporton Guardian. Vitin e kaluar, një hetim i New York Times kishte treguar se Barry dyshohej se kishte përfituar financiarisht dhe ishte në gjendje të ndikonte në veprimet e familjes së saj gjatë asaj kohe. Barry ishte i martuar me John Barry, një avokat, tashmë i ndjerë. Ndërsa, marrëdhëniet mes vëllait të saj të vogël dhe ish-presidentit nuk ishin të mira.

Regjistrimet e publikuara nga Mary Trump, mbesa e Barry dhe Donald Trump, zbuluan se Barry ishte mjaft kritike ndaj veprimeve të vëllait të saj, të cilin ajo e quajti “klloun” gjatë zgjedhjeve të 2016.

p.c. / dita