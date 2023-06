Ndihmonte ‘mbretin e kumarit’ me informacione dhe si truprojë, dënohet ish-oficeri i Operacionales

Jeton Lami, ish-efektivi i Operacionales, i arrestuar për ‘shpërdorim detyre’, pasi shoqëronte të shumëkërkuarin Ervis Martinaj ditën e zhdukjes së tij, është dënuar me 2 vite e 10 muaj burg nga Gjykata e Lezhës. Për shkak të gjykimit të shkurtuar Jeton Lamit, i ulet 1/3 e dënimit.

Ai u kap më 23 gusht nga Policia e Lezhës, teksa policia po hetonte për zhdukjen e ‘mbretit të kumarit’, i kërkuar për dosjen “Plumbi i artë”. Ata zbuluan se Lami kishte ndihmuar të shumëkërkuarin të arratisej, madje bënte truprojën e tij dhe informatorin, edhe pse ishte në kërkim.

Megjithatë, Jeton Lami ka refuzuar kategorikisht akuzat për lidhje të tij me zhdukjen e Ervis Martinajt para hetuesve. Sipas tij, me ish-bosin e lojërave të fatit është njohur 10 vite më parë, por e mohon miqësinë e ngushtë. Sa i përket rastit kur ai është kapur teksa shoqëronte Ervis Martinajn, Lami dëshmoi se është takuar me të rastësisht në zonën e ‘Zogut të Zi’ në Tiranë, tre ditë para se ta shoqëronte për në Durrës. Vetë Martinaj i ka kërkuar ta shoqëronte dhe Lami e ka dërguar në Durrës, ku e ka lënë në një hotel me një mikeshën e tij, ish-“Miss Shqipëria”. Ndërkohë që një ditë më vonë ka shkuar në Durrës, e ka marrë Ervis Martinajn dhe mikeshën e tij dhe i ka lënë në një ambient pranë një karburanti në zonën e Vorës dhe që nga ky moment nuk ka pasur më kontakte me të.

Më 5 dhe 7 gusht, Lami ka transportuar ndërmjet Durrësit dhe Tiranës biznesmenin Ervis Martinaj. Lami u kap nga kamerat e sigurisë së një hoteli në Durrës, ku ka qenë i shoqëruar me biznesmenin. Për herë të parë hetuesit kanë mundur të zbulojnë se më 5 Gusht 2022 Lami e merr Martinajn në zonën e veriut në një automjet luksoz “Audi A8” dhe e transporton atë drejt Durrësit, në një hotel, në praninë edhe të një vajze. Më 7 Gusht policia ka imazhin e fundit nga Ervis Martinaj në qytetin e Durrësit dhe të Tiranës tek një hotel, ndërsa më 10 Gusht xhaxhai i tij Faik Martinaj ka bërë denoncimin në polici për humbjen e kontakteve me nipin.

Ervis Martinaj është një prej njerëzve më të njohur të botës së krimit në vend. Ai është konsideruar si një nga njerëzit më të rrezikshëm në Tiranë, i akuzuar për vrasje dhe i dyshuar për disa ngjarje të rënda, që kanë tronditur kryeqytetin, teksa së fundmi operonte në aksin Kurbin-Tiranë. Ervis Martinaj rezulton i zhdukur që prej 8 gushtit të këtij viti.

Gjatë kësaj periudhe policia ka kryer disa kontrolle në kërkim të tij në qytete të ndryshme, operacione të cilat janë mbajtur diskrete. Drejtori i Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku ka zgjedhur që të përgjigjet shkurt mbi hetimet pë zhdukjen e tij duke thënë se janë në rrugë të mbarë. Zhdukja pa lënë gjurmë e Martinajt ka ardhur pas dëshmisë së të penduarit të drejtësisë, Nuredin Dumani, në kuadër të operacioni “Plumbi i Artë”, kohë kur Martinaj u shpall në kërkim nga SPAK, teksa ka ofruar deri në 200 mijë euro për kokën e Endrit Dokles, pasi kishin konflikte dhe rivalitet për kontroll territori.