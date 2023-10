Në burg për shpërdorim detyre, Vangjush Dako bën rekurs në Gjykatën e Lartë

Ish-kryetari i Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako, i cili është arrestuar për “shpërdorim detyre” në dy raste, ka bërë rekurs në Gjykatën e Lartë.

Përmes avokatit të tij, Dako kundërshton vendimin e Apelit të Posaçëm që të pandryshuar masën e personave të arrestuar në burg.

Rekursi është regjistruar teksa shorti ka përzgjedhur si relator Ilir Pandën.

Pse është arrestuar Dako?

Dako u arrestua më 6 qershor me urdhër të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar me dyshimet se ka shpërdoruar detyrën në dy raste.

E para ka të lejuar me të drejtën e zgjidhjes për Durrësin e një pallati në kundërshtim me ligjin, dhe çështja tenderin për projektin e projektimit të vijës bregdetare që rrit vlerat 10-fish.Gjithsej bashkë me Dakon u lëshuan 10 urdhër arreste, 7 prej tyre me arrest në burg dhe 3 në arrest shtëpie.

