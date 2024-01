Në monitorim çdo cep i banesës, si ekonomisti i arrestuar kontrollonte vajzën, gruan dhe nënën

Detaje të reja tronditëse janë zbardhur në lidhje me arrestimin e 35-vjeçarit në Tiranë.

Arrestimi i Jetnor Zhabolit erdhi pasi ai dhunonte fizikisht dhe psikologjikisht gruan e tij. 3-vjeçari gjithashtu mbante të mbyllur dhe monitoronte për mes kamerave çdo lëvizje te gruas, vajzës së mitur dhe nënës e tij.

Mësohet se 35-vjeçari me profesion ishte ekonomist kishte instaluar kamera në të gjithë banesën duke përfshirë ëdhe tualetin. Në momëntin që ai largohej nga banesa monitoronte çdo veprim të grave të cilave u kishte mohuar çdo kontak më pjesën e jashtme duke montuar bllokues valësh që familjaret të mos përdornin celularët dhe të mos bënin telefonata.

Burime policore bëjnë me dije se bashkëshortja e tij kishte tentuar vetëvrasjen dhe kanë gjetur dy letra që gruaja u kishte shkruar familjarëve të saj. Bashkëshortja për shkak të stresit që po kalonte dhe dhunës nga bashkëshorti i cili ishte xheloz, në letra u jepte lamtumirën familjarëve dhe u kërkonte falje.

Në momentin që Policia ka shkuar në banesën e tij mesohet se dëgjoheshin vetëm zëra nga brenda shtëpisë, por askush nuk mund të dilte. Ndërkohë, ka qenë vetë 35-vjeçari ai që ka hapur derën ku më pas është arrestuar. Mësohet se ai është shprehur se i mbante nën kontroll gruan, nënën dhe fëmijët.

Burime bëjnë me dije se ka dyshime që Zhaboli të ketë probleme të shëndetit mendor, por do të jetë ekspertiza që do të bëhet në vijim për të përcaktuar situatën e tij mendore.

j.l./ dita