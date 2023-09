Nga “Jerusalemi i Veriut” në Talinin mesjetar, 5 kryeqytetet më të panjohura të Europës

Londra, Parisi, Roma, Madridi, Vjena, Kopenhagën janë ndër destinacionet më të njohura evropiane për udhëtarët që vijnë nga brenda dhe jashtë Evropës.

Megjithatë, fakti që këto janë destinacione që priren të bëhen të mbingarkuara me turistë, u ka dhënë atyre disa karakteristika shumë negative.

Turmat në të gjitha pikat e tyre të interesit dhe çmimet e rritura të shërbimeve që ofrojnë tani po veprojnë si një faktor frenues. Kështu, udhëtarët e mundshëm që zgjedhin Europën e kanë kthyer interesin drejt destinacioneve “sekondare”, ose më saktë, kryeqyteteve europiane që deri më tani nuk kanë luajtur një rol kryesor në lojën turistike.

Edhe pse më pak të frekuentuara, ato kanë karakter, atraksione, muze dhe veçori interesante që na frymëzojnë të organizojmë udhëtimin tonë të radhës, duke braktisur vendet kozmopolite.

1-Lubjana, kryeqyteti i Sllovenisë na çon në një përrallë

Pallatet e Vjenës mund të duken të dala nga një përrallë, por Lubjana mund të jetë një mjedis po aq interesant dhe përrallor.

Shumë besojnë se ky destinacion i bukur është… alternativa e Zvicrës, me çmime shumë më të përballueshme për të gjithë. Lubjana është gjithashtu ideale për ata që kërkojnë pak paqe, gjelbërim, arkitekturë dhe histori të Evropës Qendrore. Qyteti i vjetër është i mahnitshëm, me rrugë me kalldrëm dhe të ngushta piktoreske, ndërtesa të bukura mesjetare, dyqane suveniresh dhe njerëz që shijojnë momentin. Pika më karakteristike dhe e bukur arkitekturore e qendrës së Lubjanës është Ura e Trefishtë që ngrihet mbi ujërat e lumit Ljubljana, i cili përshkon qytetin.

2-Bratislava, kryeqyteti i Sllovakisë ka stilin e vet

Bratislava është një frymë larg kufirit të vendit me Austrinë dhe karakterizohet nga e njëjta atmosferë interesante e Evropës Qendrore.

E ndërtuar në brigjet e Danubit, ajo ka një kështjellë që mund të kishte dalë nga një film i Disney-t, ndërsa rrugët e saj me kalldrëm dhe sheshet e vogla kuriozojnë vizitorët.

Duhet të kemi parasysh se Bratislava është një vend me një traditë të fortë në artet pamore, teatër dhe muzikë, me Orkestrën e famshme Filarmonike Sllovake që luan në ngjarjet kulturore të qytetit. Kalaja e famshme është Kalaja e Pressburgut, e cila ia vlen të vizitohet pasi konsiderohet si simboli i Bratislavës, ndërsa Porta e Shën Mikaelit, Muzeu i Bratislavës në Qytetin e Vjetër dhe Muzeu i Artit Bashkëkohor Danubiana Meulensteen gjithashtu ia vlen të vizitohen.

3-Talini, në veriun mesjetar udhëtojmë në një atmosferë tjetër

Vështirë se do ta mendonim Estoninë si një destinacion vitet e fundit. E megjithatë, Talini , kryeqyteti i Estonisë, është një qytet shumë interesant, me anën e tij mesjetare që tërheq vizitorë nga e gjithë bota.

Kishat gotike, kullat dhe shtëpitë mbresëlënëse, krijojnë një mjedis të marrë nga përrallat e vjetra dhe historitë komplekse që kemi mësuar si fëmijë. Nga ana tjetër, në qytetin modern jeta rrjedh me ritmin e botës, me shpejtësi, ngjarje e veprime që i kanë zili të gjitha metropolet kozmopolite.

4-Vilnius, qyteti që magjeps udhëtarët

Vilnius është ende një destinacion jopopullor, i cili nuk është zgjedhja e parë e askujt, por mund të na magjepsë me origjinalitetin e tij.

Kryeqyteti i Lituanisë ka qytetin më të vjetër mesjetar të mbijetuar, që është cilësuar edhe si “Jerusalemi i Veriut”, për shkak të komunitetit të madh dhe aktiv hebre. Qyteti është i gjelbër, plot me parqe të mrekullueshme dhe një qendër të bukur historike, me shtëpi të lyera me ngjyra lajkatare.

Dy lumenjtë që përshkojnë atë, rrugët me kalldrëm dhe madje edhe kroçerat e organizuara në qytet e bëjnë çdo vizitë një eksperiencë unike.

5-Bukureshti, përsëri në Ballkan për turne

Në anën tjetër të Ballkanit nga Greqia, Bukureshti ende tërheq interes për atmosferën e tij të veçantë.

Rrugët piktoreske të qytetit të vjetër me ndërtesat e tij madhështore dhe monumentet mbresëlënëse, mbetjet e regjimit komunist, sheshet e mëdha dhe bulevardet e hareshëm si dhe parqet e gjelbëruara, nxjerrin në pah përvojën e udhëtimit në një eksperiencë unike.

Përtej qytetit të vjetër, Harku i Triumfit dhe Palatul Parlamentului, ndërtesa më e madhe publike në Evropë, janë të domosdoshme për t’u parë nga të gjithë vizitorët.

j.l./ dita