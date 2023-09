Ngjarje e rëndë në Shkodër, vritet me armë 33-vjeçari!

Një vrasje me armë zjarri ka tronditur sot në mbrëmje Shkodrën. 33-vjeçari Valter Fierza raportohet paraprakisht se është vrarë me armë zjarri, nga një person që bëhet me dije se është identifikuar.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:00 në fshatin Hot i ri në Shkodër. Ende nuk dihen rrethanat, por paraprakisht dyshohet për një grindje në fshat me persona të tjerë. Forca të shumta policie u nisën drejt vendngjarjes, për zbardhjen e krimit dhe kapjen e autorit apo autorëve.

Nuk përjashtohet përveç pistës së grindjes së çastit, edhe një sulm hakmarrës…