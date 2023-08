Ngrihet ‘trekëndëshi i hekurt’ i Paqësorit, SHBA-Australi-Japoni në stërvitje të përbashkët ushtarake

Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Australia kanë në plan të zhvillojnë këtë javë një stërvitje të përbashkët në Detin e Kinës Jugore, pranë pjesës perëndimore të Filipineve, njoftuan zyrtarë filipinas të sigurisë.

Ata shtuan se stërvitjes janë një demonstrim force e synojnë të nënvizojnë përkushtimin e këtyre vendeve ndaj sundimit të ligjit në këtë rajon, pas qasjeve agresive, të dëshmuara së fundmi nga ana e Kinës, në ujërat e diskutueshëm. Ata shtuan se stërvitjes janë një demonstrim force e synojnë të nënvizojnë përkushtimin e këtyre vendeve ndaj sundimit të ligjit në këtë rajon, pas qasjeve agresive, të dëshmuara së fundmi nga ana e Kinës, në ujërat e diskutueshëm.

Më 5 gusht, anijet e rojes bregdetare kineze përdorën ujë me presion kundër anijeve filipinase që po lundronin në këtë korridor, ku mosmarrëveshjet shihen prej kohësh si një pikë e mundshme për tensione mes SHBA-ve dhe Kinës në rajon. Roja bregdetare kineze pranoi se anijet e saj përdorën uje duke shtuar se Pekini do të vazhdojë të marrë masat e nevojshme për të mbrojtur me vendosmëri sovranitetin e tij territorial.