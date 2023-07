Një ditë më parë tentoi të vriste me thikë kunatin, arrestohet 38-vjeçari në Vlorë

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë kanë arrestuar në flagrancë shtetasin G. K., 38 vjeç, banues në fshatin Shushicë, pasi ditën e djeshme, dyshohet se ka plagosur me mjet prerës thikë, kunatin e tij, shtetasin R. D., 29 vjeç, banues në Vlorë, si dhe i ka dëmtuar automjetin.

Policia gjithashtu bën me dije se ka arritur të parandalojë një tjetër krim, duke vënë në pranga edhe një 36-vjeçar, i cili tentoi të vriste me mjet prerës (thikë), një shtetas, pas një konflikti për motive të dobëta. Menjëherë pas marrjes së njoftimit se një shtetas kishte tentuar të vriste me thikë një shtetas tjetër, në lagjen “10 Korriku”, Shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë, organizuan punën, me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorit, si dhe për zbardhjen e rrethanave të rastit. Falë ndërhyrjes së shpejtë dhe veprimeve profesionale policore, u bë i mundur arrestimi në flagrancë i shtetasit F. K., 36 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se ditën e djeshme, pas një konflikti për motive të dobëta, ka tentuar ta vrasë, duke e goditur me mjet prerës (thikë), shtetasin A. Sh., 65 vjeç, banues në Vlorë, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Për të dyja rastet, materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, për veprime të mëtejshme.

p.k\dita