“Nuk je niveli im, pusho maskara” – Si plasi sherri mes Tritan Shehut dhe Nallbatit! Flamur Noka nxjerr jashtë deputetin e Devollit

Është zbardhur debati me dyer të mbyllura në mbledhjen e Grupit Parlamentar të Rithemelimit. Në mbledhje, Tritan Shehu ka propozuar që aksioni të vijojë pavarësisht se çfarë negociohet, deri në lirimin e Sali Berishës.

Një propozim i tillë është ironizuar nga Bledjon Nallbati, i cili iu drejtua Shehut duke i thënë se s’ka bërë asgjë në këto 6 muaj. Në këtë moment, debati mes tyre ka agravuar derisa ka qenë Flamur Noka ai që ka shoqëruar Nallbatin jashtë për të ulur tensionet .

Tritan Shehu: Duhet të ngremë çështjen e Sali Berishës, pasi lideri i opozitës është i burgosur. Dhe po ua them, unë nuk do të marr pjesë nëse do të ngrihen Komisionet Hetimore Parlamentare në Shëndetësi, sepse unë nuk e konsideroj fitore dhe nuk është asgjë të ngresh komisione hetimore.

Natyrisht duhet të përqendrohemi tek reforma zgjedhore. Por as ligjet nuk kanë rëndësi, më shumë sesa kauza e liderit të opozitës që është i burgosur dhe kjo është e paprecedentë. Të vazhdojmë aksionin tonë në parlament pavarësisht se për çfarë po negociojmë, derisa të lirohet lideri ynë Sali Berisha…

Nallbati: Po doktor, unë jam shumë dakord për çfarë the, madje jam i mendimit që ta përshkallëzojmë edhe më shumë, por të jesh ti i pari në betejë dhe unë pas teje. Po në këto 6 muaj nuk ke bërë asgjë në protestën tonë në parlament dhe thua ta vazhdojmë. Dil ti i pari, bëj një gjë dhe të ndjekim ne nga pas.

Tritan Shehu: Me mua mos u merr se ti nuk je niveli im. S’të jap llogari ty unë.

Baçi: Po lëre, secili ka mendimin e vet. Gjithsecili të thotë të vetën.

Shehu: Pusho edhe ti!

Nallbati: Mos u merr me mua!

Shehu: Mos u merr ti me mua.

Flamur Noka ka shoqëruar në këto momente Nallbatin për të dalë jashtë mbledhjes, për të ulur gjakrat mes palëve.

Pas mbylljes së mbledhjes, Flamur Noka kërkoi që dy deputetët të sqarohen, dhe i kërkoi Nallbatit që ta shoqërojë për të sqaruar momentin me Tritan Shehun.

Kur vihen përballë, Tritan Shehu i drejtohet me tonë të larta dhe akuzuese deputetit demokrat: Maskara, ti nuk je niveli im. (vazhdon me sharje të ndryshme).

Ndërsa përgjigje pati edhe nga Nallbati, i cili mësohet t’i jetë kundërpërgjigjur me fjalët “bandit”.

Ndërsa Flamur Noka ka tentuar vazhdimisht të qetësojë dy deputetët.

Tritan Shehu mësohet se i është kthyer edhe Nokës, duke i thënë: “Po t’i pse nuk mbajte krahun tim?”

b.m/dita