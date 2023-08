Partizani i pandalshëm, përmbys letonezët dhe vendos një këmbë në play-offin e Conference League

Fitore me përmbysje për Partizanin në Letoni. Kampionët e Shqipërisë triumfuan 1-2 përballë Valmieras në takimin e parë të raundit të tretë në Conference League.

Duke hedhur një hap drejt kalimit në “play-off”, që do e afronte Partizanin me realizimin e ëndrrës për të luajtur në grupet e këtij kompeticioni.Pjesa e parë u mbyll me avantazhin e vendasve falë golit shumë të bukur të brazilianit Gustavo Silva (27’).