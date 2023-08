Partizani për historinë, mëson edhe arbitrat që gjykojnë ndeshjen e kthimit

Një skuadër nga Danimarka do të ketë në dorë këtë sfidë. Kryesorë do të jetë Sandi Putros, i cili do të ndihmohet nga Ole Kronlukke dhe Jakob Mastrup, teksa gjyqtar i katërt është Jacob Karlsen.

Petros është shumë i njohur në Danimarkë, ndërsa në arenën ndërkombëtare ka nisur vetëm dy vitet e fundit të gjykojë sfida. Këtë sezon ka vendosur drejtësi në sfidën mes Makedonija GjP- Rigas 0-1 dhe Sutjeska – Santa Coloma 2-0, të vlefshme për Conference League.