Pas deklaratave për skulpturat, Sunak anuloi takimin me Mitsotakis, por ‘kryqëzohet’ nga britanikët

Reagime të forta ka shkaktuar në Britani qëndrimi i kryeministrit të vendit Rishi Sunak për anulimin e takimit me homologun e tij grek Kyriakos Mitsotakis, pas deklaratave të këtij të fundit në BBC për çështjen e skulpturave të Partenonit.

“Diplomaci shumë e keqe. Kryeministrat britanikë nuk bëjnë ofendime të tilla ndaj homologëve të tyre miq”, ka reaguar një qytetar.

“Sjellja e qeverisë britanike është fyese për Greqinë. Skulpturat e Partenonit janë pronë greke dhe duhet të kthehen në Greqi”, thotë një tjetër.

Intervista e Kyriakos Mitsotakis me BBC në tokën britanike me Skulpturat e Partenonit në sfond ishte arsyeja që kryeministri britanik Rishi Sunak të anulonte takimin e planifikuar me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis në 10 Downing Street në Londër nesër.

Duke folur për BBC, Mitsotakis theksoi, ndër të tjera, se Skulpturat e Partenonit “do të dukeshin më mirë në Muzeun e Akropolit. Nuk është çështje kthimi, Skulpturat janë të Greqisë dhe janë vjedhur”.

p.k\dita