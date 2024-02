Pas SHBA-së dhe BE: Të shmangen veprimet që mund të rrisin tensionet në Kosovë

Bashkimi Evropian ka reaguar lidhur me veprimet e fundit të Qeverisë së Kosovës. Në një deklaratë të lëshuar nga zëdhënësi i BE-së, Peter Stano, thuhet se BE-ja është shqetësuar me operacionet e Policisë së Kosovës gjatë kësaj jave në zyrat e institucioneve të drejtuara nga Serbia në komunat Dragash, Pejë, Istog e Klinë.

Stano ka thënë se BE është e shqetësuar edhe me operacionin që ndodhi në objektin e organizatës joqeveritare Qendra për Paqe dhe Tolerancë në Prishtinë. Ai ka shtuar se BE-ja i kërkon Kosovës që të shmang veprimet e njëanshme që mund të rrisin tensionet.

“Prandaj, BE-ja i kërkon Kosovës që të shmangë veprimet e njëanshme që mund të rrisin tensionet dhe t’i adresojë këto çështje përmes Dialogut të lehtësuar nga BE-ja”, ka deklaruar Stano.

Zëdhënësi i BE-së ka shtuar se mbyllja e papritur e këtyre zyrave do të ketë efekte negative në jetën e përditshme dhe kushtet e jetesës së komunitetit serb të Kosovës.

“Statusi i këtyre strukturave është paraparë të zgjidhet në Dialogun e lehtësuar nga BE-ja, në lidhje me themelimin e Asociacionit/Bashkësisë së komunave me shumicë serbe”, ka deklaruar Stano.

Kosovo: 🇪🇺 notes with great concern Special Police operations at the offices of Serbia-run institutions. EU urges Kosovo once again to avoid unilateral actions that could raise tensions, and to address these issues through the EU-facilitated Dialogue. https://t.co/FvArYH9Xx2 pic.twitter.com/rWYua85zcn

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) February 4, 2024