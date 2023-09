Patogjeni mishngrënës që po alarmon SHBA, 3 vdekje deri tani. Vjen nga plazhet dhe butakët, të vret në dy ditë!

Tre vdekje në verilindje nga një bakter i pazakontë që ha mishin (indet njerëzore), erdhën si nga noti në ujë të ngrohtë të infektuar, ashtu edhe nga butakët e papërpunuar të kontaminuar. Kjo e ka vënë të gjithë rajonin në gatishmëri, me Qendrat e SHBA për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), që kanë lëshuar një paralajmërim për rreziqet në rritje të baktereve.

Dhe është më mirë ta marrësh këtë seriozisht, pasi ‘Vibrio vulnificus’ dihet se vret njerëzit brenda një deri në dy ditë. Dy vdekje në Connecticut, një në Nju Jork dhe një e katërta e mundshme në Nju Jork janë të gjitha të lidhura me Vibrio vulnificus, një bakter që rritet në ujë të ngrohtë dhe të njelmët dhe mund të jetojë në butak të papërpunuar.

Ky është një rrezik i njohur në ujërat e ngrohta të jugut, por temperaturat rekord të ujit e kanë përhapur problemin në veri. “Ndonëse është e rrallë, bakteri Vibrio, për fat të keq, ka arritur në këtë rajon dhe mund të jetë jashtëzakonisht i rrezikshëm”, tha në një deklaratë guvernatori i Nju Jorkut, Kathy Hochul.

CDC lëshoi ​​një alarm shëndetësor emergjent për infeksione të rënda Vibrio vulnificus më 1 shtator, falë ngrohjes së ujërave bregdetare. CDC thotë se Vibrio shkakton rreth 80,000 sëmundje çdo vit, me shumicën e njerëzve që kanë të bëjnë me një infeksion që shfaq diarre dhe nganjëherë ngërçe në stomak, nauze, të vjella, ethe dhe të dridhura. Mund të shkaktojë infeksione kërcënuese për jetën, ku një në pesë njerëz të infektuar vdesin, ndonjëherë brenda një ose dy ditësh pasi sëmuren.

Vibrio natyrshëm jeton në ujërat bregdetare, duke përfshirë ujin e kripur dhe ujin e njelmët, i cili është një përzierje e kripës dhe ujit të freskët. Më shumë se gjysma e sëmundjeve të shkaktuara nga Vibrio janë të lidhura me ngrënien e butakëve të papërpunuar ose të papjekur, por kjo ende lë dhjetëra mijëra raste të lidhura me notin në ujërat e infektuara me një plagë të hapur ose prerje të vogël.

Në Konektikat, dy vdekjet janë të lidhura me notin në Long Island Sound. Vdekja e konfirmuar në Nju Jork është e lidhur me ngrënien e gocave të detit të papërpunuara. Të tre individët ishin të moshës midis 60 dhe 80 vjeç, sipas CNN.

Një studim i vitit 2023 nga Mbretëria e Bashkuar tregon se Vibrio po bëhet më e zakonshme në Amerikën e Veriut, falë ngrohjes së ujërave. Studimi thotë se 30 vitet e fundit tregojnë një rritje tetëfish të infeksioneve me një shkallë vdekshmërie prej 18 për qind. Dhe çdo vit rastet zvarriten në veri – afërsisht 30 milje në vit.