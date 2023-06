Pique ‘thumbon’ Barcelonën: Po tani, kush do të ikë…?!

I shkarkuar me të gjitha nderimet nga Jordi Alba dhe Sergio Busquets, sensacioni global në FC Barcelona është ai i një ndryshimi epoke. Lehtësim brezash. Së bashku me Gerard Pique, të tre ishin gjurmët e fundit të epokës së artë të klubit. Ndërsa lojtarët nga L’Hospitalet dhe nga Badia do të vazhdojnë karrierën e tyre diku tjetër, ish-qendërmbrojtësi i Bonanova braktisi praktikën sportive për t’u fokusuar 100% në biznes.

Sigurisht, Gerard Pique është ende i lidhur me botën e futbollit dhe shpesh shpreh mendimin e tij për atë që ndodh në klubin e jetës së tij. Deklaratat e tij të fundit kanë qenë të drejtuara pikërisht te largimet e Busquets dhe Alba. “Jam i lumtur që u largova sepse i dhashë Barçës hapësirë ​​në shkallën e pagave. Por duket se pavarësisht kësaj, ka ende probleme financiare. Pyes veten se kush duhet të shkojë tani. Ata thanë se ne jemi përgjegjës për rrogat tona (Pique, Busquets, Alba). Tashmë të gjithë jemi larguar dhe megjithatë nuk mund të nënshkruajnë me lojtarë”, ka komentuar ai në tubimin e ‘After Kings League’.

Ndoshta e ka pasur një thumbim indirekt jo vetëm për klubin, por edhe për mikun e tij argjentinas, Lionel Messi, me të cilin marrëdhëniet kanë qenë jo aq të mira.