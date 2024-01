Plagosi me thikë të riun gjatë një konflikti, arrestohet 51-vjeçari në Cërrik

Një 51-vjeçar ka rënë në prangat e policisë, pasi pas një sherri plagosi me thikë një të ri.

Ngjarja ndodhi në fshatin Shtëpanjë të Cërrikut.

Agron Hoxha akuzohet se ka plagosur me thikë 35-vjeçarin me inicialet A. H.

Njoftimi i Policisë

Goditi me mjet prerës, një 35-vjeçar, gjatë një konflikti të çastit, si rezultat i inteligjencës policore dhe veprimeve të shpejta nga Policia, kapet dhe vihet në pranga 51-vjeçari. Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Cërrik, menjëherë pas marrjes së njoftimit se në fshatin Shtëpanjë, një shtetas ishte dëmtuar me mjet prerës, kanë shkuar menjëherë në adresën e dhënë, me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorit, si dhe zbardhjen e rrethanave të këtij rasti.

Si rezultat i veprime të shpejta policore, u bë i mundur identifikimi dhe arrestimi në flagrancë i autorit të këtij rasti, shtetasit A. H., 51 vjeç, banues në Cërrik, për veprat penale “Plagosja e rëndë me dashje” dhe “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”.

Ky shtetas, gjatë një konflikti të çastit, për motive të dobëta, në fshatin Shtëpanjë, ka goditur me mjet prerës, shtetasin A. H., 35 vjeç, banues në Cërrik, i cili është jashtë rrezikut për jetën. Mjeti prerës thikë u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.

j.l./ dita