Po gërryenin shtratin e lumit Mat, procedohen penalisht 2 persona

Dy persona në Mat po procedohen penalisht, pasi nga kontrollet e ushtruara prej policisë, ka rezultuar se po gërryenin me mjete të rënda shtratin e lumit Mat dhe atë të përroit të fshatit Xibër, me qëllim marrjen e kundërligjshme të inerteve.

Gjatë aksionit të policisë, është bërë i mundur sekuestrimi i 2 ekskavatorëve dhe 1 kamioni që po përdoreshin për kryerjen e kësaj paligjshmërie.

“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Mat, në bashkëpunim me ato të Postës së Policisë Klos dhe me strukturat e IMT-së, pas informacioneve të siguruara për 2 raste të krimeve mjedisore, kanë organizuar menjëherë punën për përcaktimin e autorësisë së tyre. Në shtratin e lumit Mat, u konstatua një ekskavator në pronësi të shtetasit A. Gj., i cili dyshohet se përdorej për të gërryer shtratin e këtij lumi, me qëllim marrjen e inerteve, në kundërshtim me ligjin. Në shtratin e përroit të fshatit Xibër, u konstatuan një ekskavator dhe një kamion në pronësi të shtetasit B. K., të cilat dyshohet se përdoreshin për të gërryer shtratin e këtij përroi, me qëllim marrjen e inerteve, si dhe për transportimin e inerteve të përfituara në kundërshtim me ligjin.Në vijim të veprimeve procedurale për këto raste, u referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit A. Gj., 48 vjeç, banues në Burrel dhe B. K., 37 vjeç, banues në Klos, për veprën penale “Shpërdorimi i tokës””, sqaro policia.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 3 mjetet (2 eskavatorë dhe 1 kamion) që dyshohet se përdoreshin për kryerjen e kësaj paligjshmërie.

Aktualisht po vijojnë hetimet për identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë veprimtari të paligjshme.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës Shkallës Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, për veprime të mëtejshme.

p.k\dita