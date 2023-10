Pritet masa e sigurisë, Jamarbër Malltezi mbërrin në GJKKO

Jamarbër Malltezi, dhëndri i ish-kryeministrit Sali Berisha ka mbërritur në ambientet e GJKKO.

Malltezi bashkë me ndërtuesin Fatmir Bektashi do të njihen sot me masën e sigurisë.

Pritet që në orën 13:30, të jepet vendimi i masës së sigurisë, për çështjen e ish-kompleksit “Partizanit”.

Për këtë çështje, Sali Berisha është nën masën detyrim paraqitje dhe nuk mund të largohet nga vendi.

Sipas SPAK, ish-kryeministri me veprime konkrete ka ndikuar në miratimin e ligjeve apo akteve nënligjore të cilat u përshtatën me kërkesat e 5 pronarëve, mes të cilëve përfitues ishte dhe dhëndri i tij, Jamarbër Malltezi.

Ndërkohë, Malltezi dyshohet se ka konsumuar veprën penale të “Korrupsioni pasiv të funksionarëve të lartë shtetërore ose të zgjedhurve vendorë”, kryer në bashkëpunim me Berishën, pasi në marrëveshje me këtë të fundit, duke shfrytëzuar pushtetin e ish-kryeministrit, ka arritur të marrë përfitime të parregullta.

