Qeveria zgjedh anëtarët e Këshillit Koordinues të Diasporës, që nga SHBA e Kanadaja, deri te vendet e Evropës

Qeveria ka përcaktuar anëtarët e Këshillit Koordinues të diasporës. Në mbështetje të ligjit për përcaktimin e rregullave të hollësishme për kushtet dhe mënyrën e zgjedhjes së përfaqësuesve të Këshillit Koordinues të Diasporës, me propozimin e ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave vendosi caktimin e anëtarëve të Këshillit Koordinues të Diasporës.

Në përbërje të këtij komisioni ka përfaqësues nga SHBA, Kanadaja, Gjermania, Zvicra, Holanda Italia Greqia, Franca dhe Britania e Madhe. Sipas vendimit, tre përfaqësues do të jenë nga diaspora e Shteteve të Bashkuara të Amerikës: – Z. Mark Gjonaj; – Znj. Drita Gjongecaj; – Znj. Emina Cunmulaj. Ndërsa një përfaqësues do të jetë nga diaspora e Kanadasë: – Znj. Anxhela Paparizo.

Mbështetur në vendimin e qeverisë, 9-të përfaqësues do të jenë nga diaspora e Evropës: – Z. Lazim Destani, nga diaspora e Gjermanisë; – Znj. Mirela Mezani, nga diaspora e Zvicrës; – Z. Vaxhid Sejdiu, nga diaspora e Zvicrës; – Z. Ardian Lekaj, nga diaspora e Holandës; – Z. Rosario Peta, nga diaspora e Italisë; – Z. Besmir Rrjolli, nga diaspora e Italisë; – Znj. Anila Hyka Smorgrav, nga diaspora e Francës; – Z. Ermal Sulaj, nga diaspora e Greqisë; – Znj. Ira Londo.

Ndërsa një përfaqësues do të jetë nga diaspora e Australisë: – Z. Sezar Jakupi, si dhe një përfaqësues nga diaspora e Britanisë së Madhe: – Znj. Brikena Muharremi.

Do të jetë Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme autoriteti që do të merret me zbatimin e këtij vendimi, i cili ka hyrë në fuqi menjëherë.

p.c. / dita