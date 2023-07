Rama: 8 satelitë të tjerë u shtuan nga kompania përveç “Albania 1” dhe “Albania 2”, kemi bazë fantastike të leximit të territorit

I pranishëm në eventin për prezantimin e produkteve të para të “Shërbimit satelitor”, kryeministri i vendit Edi Rama ka bërë me dije se përveç 2 satelitëve “Albania 1” dhe “Albania 2”, kompania e shërbimit ka ofruar dhe 8 satelitë të tjerë për leximin e imazhit të territorit të Shqipërisë.

Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama ka deklaruar se sot kemi një bazë fantastike të leximit të territorit përmes satelitëve.

Edu Rama: Ky transformim do të sjellë lehtësim të jashtëzkakonshëm për qytetarët dhe mundësi për të gjithë ata të rinj të shkolluar të gatshëm të shërbejnë për shtetin me paga konkurruese me tregun, siç do të jenë pagat e Kadastrës. Në Kadastër do të na lirohen shumë vende të zëna padrejtësisht.

Sa shumë nënqeshje dhe përqeshje patëm kur lajmëruam futjen në këtë sistem. U desh disa kohë, pastaj në Shtatorin e kaluar firmosëm marrëveshjen për shërbimin satelitor për Republikën e Shqipërisë. Në Janar të këtij viti, në qendrën hapësinore Kenedi të NASA-s në Florida u krye dhe lëshimi në hapësirë i 2 satelitëve tanë, Albania 1 dhe Albania 2 dhe siç e patë deri në 21 Qershor, janë mbledhur imazhe të rëndësishme për 16 mijë e 324 kilometra katrorë të Republikës së Shqipërisë duke patur parasysh se ka qenë periudha më e bukur për gjelbërimit.

Falë edhe këmbënguljes gjithmonë e më të mirënjohur dhe të Zv/kryeministres, edhe ofruesit e shërbimit u adaptuan me kërkesën për të shtuar numrin e satelitëve në dispozicion dhe përveç 2 satelitëve, u shtuan dhe 8 satelitë të tjerë nga kompania pa asnjë pagesë ekstra për të na furnizuar me më shumë imazhe në ato periudha kohe kur kishte më shumë mundësi që të lexohej territori. Ne mund të themi se kemi një bazë fantastike të leximit të territorit sipas nevojave të digasterve. Ajo hartë e bën të pamundur abuzimin me kilometrat e përmbytura për të rritur faturën në kurriz të shtetit sepse nga imazhet, shërbimet e ngarkuara për këtë punë, atë që ne e quajmë identifikimi i dëmeve, mund ta bëjmë vetëm me 1 imazh. Po ashtu, vlera e këtyre imazheve për disiplinën në ndërtim është e jashtëzakonshme, tanimë gjithçka mund të lexohet në kohë reale lidhur me shfrytëzimin e territorit për të ndërtuar dhe me ndërtimet pa leje.