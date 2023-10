​Rezolutat për sulmin në Banjskë, PE diskuton sot 5 dokumente për ngjarjen në veri të Kosovës

Parlamenti Evropian do të diskutojë sot për pesë rezoluta të ndryshme për dialogun Kosovë-Serbi dhe lidhur me sulmin e armatosur të 24 shtatorit në Banjskë.

Në katër prej dokumenteve kërkohet që Serbia të mbahet përgjegjëse për atë që ndodhi dhe të vendosen masa ndëshkuese ndaj këtij shteti.

Gjithashtu u bëhet thirrje palëve që të rikthehen në procesin e dialogut.

“ALEANCA PROGRESIVE E SOCIALISTËVE DHE DEMOKRATËVE – BE të propozojë një qasje të re dhe të balancuar në dialog. BE të veprojë si ndërmjetës i ndershëm, të ndryshojë qasjen e përkëdheljes së Serbisë. Këshilli të heqë menjëherë masat kundër Kosovës. BE të vendosë masa kundër Serbisë për sulmin në Banjskë”, thuhet në njoftim.

