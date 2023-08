Rivalët e mundshëm të 3 skuadrave shqiptare në Conference League nëse kalojnë turin

Partizani, Ballkani dhe Struga arritën që të marrin fitore në ndeshjet e tyre në ndeshjet e para të raundit të tretë të Conference League dhe tashmë konsiderohen favorit për të kaluar më tej. Kampionët e Shqipërisë fituan 1-2 me përmbysje në Letoni ndaj Valmiera, Struga mundi në Maqedoni 2-1 Swift Hesperange, ndërkohë që Ballkani mundi 2-0 në Prishtinë Lincoln Red Imps.

Rezultatet e ndeshjeve të para bëjnë që ekipet shqiptare të mendojnë me qetësi për takimet e kthimit e me pak kujdes mund të prekin fazën play-off. Shorti I hedhur në Nion të Zvicrës ka përcaktuar dhe kundërshtarët e mundshëm, e pas ndeshjeve të para është një panoramë më e qartë për rivalët e mundshëm.

Partizani, nëse kalon më tej do të përballet me ekipin që eliminohet nga Eruropa League mes Astana dhe Ludogorets. Ndeshja e parë e zhvilluar në Kazakistan u fitua 2-1 nga Astana dhe gjithçka do të përcaktohet javën e ardhshme në Razbrag të Bullgarisë, ndaj është e vështirë për të parashikuar se kush mund të jetë kundërshtari I mundshëm për të kuqtë.

Në anën tjetër Ballkani, nëse e menaxhon në Gjibraltar siç duhet avantazhin e dy golave me shumë gjasa në play-off do të luajë me Bate Borisov. Kampionët e Bjellorusisë që eliminuan në raundin e parë të Champions Partizanin u shpartalluan 5-1 në Moldavi nga Sheriff Tiraspol e duket tepër e vështirë që të bëjnë mrekullinë në ndeshjen e kthimit.

Struga që javën e ardhshme luan në Luksemburg, në rast se feston kualifikimin, në play-off pritet që të përballet me kampionët e Islandës, Breidablik. Islandezët u mundën me rezultatin e thellë 6-2 në ndeshjen e parë të turit të tretë në Bosnje nga Zrinjski e do duhej një mrekulli që të arrijnë kualifikimin, ndaj gjasat janë që ta vijojnë aventurën në Conference League. /Supersport/