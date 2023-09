Ronaldo: Messi dhe unë ndryshuam historinë e futbollit!

Lufta për titullin e botës mes Leo Messit dhe Cristiano Ronaldos jeton betejat e fundit. Të dy larg vëmendjes elitare të futbollit, portugezi dhe argjentinasi po jetojnë një pension të artë në Arabinë Saudite dhe Shtetet e Bashkuara, dy liga ku konkurrenca është vite dritë larg ligave evropiane.

Vitet e fundit, lufta mes dy yjeve ka qenë totale, si në nivel klubesh, ashtu edhe në seksionin e përzgjedhjes. Një luftë në të cilën Messi duket se ka gozhduar pjesën e tij të fundit me pushtimin e Kupës së Botës, vitin e kaluar në Katar.

Megjithatë, Cristiano Ronaldo nuk dorëzohet dhe shpreson se prania e tij në Portugali do t’i lejojë ‘quinas’ të jenë një nga pretendentët për Eurokupën që do të luhet vitin e ardhshëm. Me Roberto Martínez në krye, skuadra portugeze është sërish një nga pretendentët për skeptrin kontinental, një hap që e kanë arritur tashmë në vitin 2016.

‘7’ i Al Hilalit saudit doli para mediave të vendit të tij dhe donte të zgjidhte njëherë e mirë çdo polemikë me Leo Messin. “Nëse e doni Cristiano Ronaldon, nuk keni pse ta urreni Messin”, tha futbollisti, i cili shtoi se “të dy ne kemi ndryshuar historinë e futbollit botëror”.