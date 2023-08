Ronaldo trondit sërish Arabinë Saudite, festoi duke bërë kryqin

Al-Nassr arriti në finalen e Kupës së Kampionëve të klubeve arabe për herë të parë në histori dhe festimi i golit fitues nga Cristiano Ronaldo shkaktoi shumë polemika në Arabinë Saudite.

Portugezi e festoi golin me markën e tij “Siuuu!”, por para se të bënte kthesën e tij të famshme në ajër, Ronaldo e bëri kryqin apo ‘aktin e pagëzimit’, gjë që zakonisht nuk e bën.

Lëvizja e tij shkaktoi polemika të shumta në Arabinë Saudite, një vend ku Islami është feja mbizotëruese.

Sipas ligjit saudit, fetë e tjera lejohen nëse ritualet kryhen në shtëpi, ndërsa është rreptësishtë e ndaluar praktika e feve të tjera në publik, duke përfshirë edhe vetë aktin e pagëzimit.

Al Nassr are in the Arab cup finals for the first time in their history.

Ronaldo did the sign of the cross before the Suuuiii ➕ 🐐 pic.twitter.com/gTJM2SbmGE

