Serbët sulmojnë me gurë kamionin me targa shqiptare në Zveçan

Një kamion është sulmuar me gurë nga disa persona në veri të Kosovës, në Zveçan.

Policia e Kosovës njofton se një shtetas shqiptar i Shqipërisë ka bërë denoncim se është sulmuar me gurë nga 5-6 persona. Autorët pas ngjarjes janë larguar në drejtim të panjohur.

Farmirëisht drejtuesi i mjetit nuk është lënduar, por vetëm është dëmtuar dera e kamionit.

“Rudar, Zveçan 17.06.2023-19:00. Ankuesi mashkull shqiptar shtetas i Shqipërisë ka raportuar se derisa ka qenë me kamion, 5-6 persona të panjohur e kanë sulmuar me gurë me ç’ rast i kanë dëmtuar derën e kamionit dhe janë larguar në drejtim të panjohur, rasti në procedurë hetimore”, njofton Policia.

j.l./ dita