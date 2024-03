SHBA kryen sulme në Jemen, rrëzojnë raketa dhe dronë të rebelëve Houthi

Komanda Qendrore e forcave të armatosura amerikane, CENTCOM e cila është përgjegjëse për rajonin e Lindjes së Mesme njoftoi se dje se ka kryer sulme kundër katër raketave vetëlëvizëse kundërtokësore (ASCM).

Përmes një postimi në “X” CENTCOM shkruan se sistemet e Houthi-t dhe një mjet ajror pa pilot UAV u rrëzuan në zonat e Jemenit të kontrolluara.

CENTCOM njoftoi se forcat e saj rrëzuan tre UAV-të që u nisën drejt Gjirit të Adenit nga zonat e kontrolluara nga Huthi të mbështetur nga Irani në Jemen.

March 7 Red Sea Update

Between the hours of 3:35 p.m. and 4:55 p.m. (Sanaa time), United States Central Command (CENTCOM) conducted self-defense strikes against four mobile Houthi anti-ship cruise missiles (ASCM) and one Houthi unmanned aerial vehicle (UAV) in Houthi-controlled… pic.twitter.com/WBrJ0kmiTJ

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2024