Si mbeti Ukraina pa armë bërthamore?

Nga Amos Chapple REL

Në një “dhomë sekrete” në Kiev, më 13 prill 1993, presidenti i parë i Ukrainës, Leonid Kravchuk, u ul për të drekuar me homologun e tij gjeorgjian, Eduard Shevardnadze.

Teksa pinin supë “borsht” e hanin kuleç “pampushka”, ukrainasi raportohet të jetë rrëfyer se, edhe në mes të korrupsionit të madh dhe krizës ekonomike, “kokëçarjen më të madhe” për të e shkaktonte trysnia nga Uashingtoni për t’ia dorëzuar Rusisë qindra armë bërthamore të prodhimit sovjetik.

Presidenti gjeorgjian uli zërin e tij.Amerikanët, tha ai, “nuk e kuptojnë historinë e ndërlikuar, tejet të vështirë dhe brutale të marrëdhënieve tona me Rusinë dhe me Bashkimin Sovjetik, apo me perandoritë e tjera”.

Më pas, Shevardnadze dha një ide: Në vend se të çarmatosej krejtësisht, Ukraina duhej ta mbante vetëm një raketë funksionale bërthamore në territorin e saj, “për ta frenuar ndonjë të çmendur”. Në fund të fundit, shtoi presidenti gjeorgjian, “sot ne e kemi ‘demokratin’ [Boris] Yeltsin në Kremlin”, por “kush e di se kush mund të vijë pas tij”.