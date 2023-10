Si u bë kompleksi Partizani, pronë e dhëndrit? Ja si përgjigjet Berisha

Sali Berisha ka dalë në konferencë për media pas arrestimit të dhëndrit dhe si zakonisht ua ka hedhur fajin të tjerëve për akuzat.

“Klubi i Partizanit nuk është nxjerrë nga kopetenca e Forcave të Armatosura me propozimin e Sali Berishës. Destinacioni i klubit Partizani, nga terren sportiv në truall për ndërtime, është ndryshuar me firmën e Edi Ramës. Njohja dhe kthimi te pronarët e ligjshëm të pronarëve të klubit Partizani, janë gjashtë familje dhe 64 anëtarë, është bërë nga Komisioni i Kthimit të Pronave dhe gjykatat nga vitit 1994 deri në vitin 2006. Privatizimi i klubit Partizani është nisur nga qeveria e Fatos Nanos” – thotë ai.

Sipas tij “prokurorja e SKAP-it, simotra biologjike e Taulant Bego Jaris, ka sekuestruar kompjuterat e kompanisë që mbante kontabilitetin e Jamarbër Malltezit dhe ka shkuar në gjykatë duke mashtruar gjykatën”.

“Ajo në gjykatë ka spekuluar në mënyrë të paturpshme me çështjen e ortakërisë së Jamarbër Malltezit me bashkëinvestitorë. Ortakëri e cila në asnjë rast nuk përbën vepër penale dhe nuk ka asnjë lidhje me SPAK-un e partisë. Çdo transaksion është bërë vetëm në rrugë bankare, duke depozituar pranë institucioneve, kontratën e noterizuar. Pra, për të justifikuar sekuestron e kompjuterëve të kompanisë, prokurorja Mellonai, ka gënjyer në mënyrë të paskrupullt” – sipas Berishës.

Në foto: Malltezi duke penguar ngritjen e Parkut të Lojërave në Liqenin e Tiranës.

n.s. / dita