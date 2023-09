Skandal në Irlandë/ Gjyqtarja raciste nuk i jep medaljen gjimnastes me ngjyrë. Trishtues, reagimi i vogëlushes

Një garë gjimnastike për moshat e reja në Irlandë është kthyer në makth për një gjimnaste me ngjyrë.

Në momentin kur u ndanë medaljet për fituesit e konkursit, gjyqtarja që ishte caktuar për këtë detyrë e shmangu vajzën e vogël, e cila ishte e vetmja që mbeti duarbosh mes konkurrentëve.

Prindërit denoncuan menjëherë sjelljen raciste të gjyqtares, por organi kombëtar i sportit irlandez, Gymnastics Ireland ka heshtur për 18 muaj përpara se të lëshojë një deklaratë lidhur me rastin.

Ajo që i ndryshoi mendje është një video e incidentit, që është bërë virale pasi u postua në rrjetet sociale, duke ngjallur indinjatë te publiku.

Prindërit akuzuan Gymnastics Ireland për dështimin në adresimin e situatës duke injoruar atë që ndodhi gjatë garës së zhvilluar në 2022.

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ

— Mohamad Safa (@mhdksafa) September 22, 2023